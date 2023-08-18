По лінії фронту минулої доби відбулось загалом більше 30 бойових зіткнень.

Росіяни минулої доби намагались відновити втрачені позиції в районі Урожайного та Новодарівки, але успіху не мали.

Про це повідомляється в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України щодо ситуації з російським вторгненням.

"На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області та Новодарівки Запорізької області", - мовиться у повідомленні.

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Також війська агресора вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському напрямку в районі Синьківки Харківської області, на Лиманському напрямку - в районі Білогорівки Луганської області, на Бахмутському в районах Богданівки та Білої Гори Донецької області, на Авдіївському напрямку - в районі населеного пункту Керамік Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

Як інформує Генштаб, по всій лінії фронту минулої доби відбулось загалом 33 бойових зіткнення.

При цьому повідомляється, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення Урожайного від окупантів. Вона зазначила, що що українські війська закріплюються там на зайнятих рубежах.

Командир штурмової роти з позивним "Дикий", коментуючи розгром окупантів в Урожайному, сказав, що "дуже багато людей загинули, особливо коли побігли". На опублікованих кадрах видно, як десятки російських військовослужбовців біжать по відкритій дорозі, мабуть, змушені використовувати асфальтовану дорогу, оскільки прилеглі поля і лісосмуги були заміновані. Крім того, за словами військового, окупанти у великих кількостях ховалися в будинках, які потім були вражені артилерією.

Як відомо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках та мають певні успіхи.

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