Гуменюк розкрила версію, чому "Новочеркаськ" так потужно здетонував.

Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк щодо удару по ворожому кораблю "Новочеркаськ" у Феодосії зауважує, що така потужна детонація спричинена не просто пальним.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо "тріумфальної" події зі знищення важливої одиниці Чорноморського флоту РФ.

"Очевидно, феєрична. Вибухово-феєрична, я б навіть сказала. Тому що дійсно вибух був потужний. Детонація - довготривала. Пожежа - масштабна. Отже, будемо ще очікувати уточнених даних, тому що проведена бойова робота - це половина справи. Далі треба буде зібрати вичерпну інформацію щодо її результатів", - зазначила речниця.

Вона також зауважила, що "така велика детонація спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля".

"Специфіка великих десантних кораблів в тому, що вони використовуються зараз ворогом фактично постійно як логістичні об’єкти, як транспортування важливих вантажів, - те, що вони не можуть собі дозволити іншим способом. Пам’ятаємо, що у них є складнощі з використання і славнозвісного Керченського мосту і інших транспортно-логістичних маршрутів. Отже, цілком імовірно, що це був такий собі "різдвяний подарунок", повністю запакований", - сказала Гуменюк.

Крім того, на запитання, чи наразі вже відновлено сполучення через Керченський міст, вона зауважила, що наразі немає такої інформації.

"Знаємо, що був перекритий, і знаємо, що дуже великі райони, не тільки навколо порту, оточені військами. І вони справді перебувають у певній паніці, напевно, і розгубленості. Тому що дійсно таке ураження для них було сюрпризом", - додала начальниця координаційного прес-центру.

Також на запитання щодо поточного базування Чорноморського флоту Гуменюк зауважила, що вже декілька діб поспіль корабельне угруповання ворога не фіксується у відкритому морі.

"Вони не виходять на бойове чергування. По-перше, і погода цьому не сприяла. Були потужні шторми - 5-6 балів. Це для Чорного моря дійсно дуже велика сила моря. І втім ми бачимо, що і ракетоносії вони не використовували довготривалий період, - понад три тижні не виводили їх на чергування. Потім один був такий випадок, очевидно для проведення злагодження з тактичною авіацією. І дуже швидке заведення знову до пункту базування", - розповіла речниця.

Гуменюк додала, що наразі російські окупанти розосередили свої кораблі по різних портах, по різних бухтах. "У більшості зосереджені вони в Новоросійську. І ось така необачність з Феодосією, припускаючи, що це достатньо далеко. Вони тепер знають, що "далеко" для нас, - це недостатньо далеко", - сказала Гуменюк.

ЗСУ сьогодні знищили у Феодосії "Новочеркаськ"

Сьогодні Збройні сили України подарували українцям ще один різдвяний подарунок та знищили великий десантний корабель російських окупантів.

Близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" в районі Феодосії (тимчасово окупований Росією Крим).

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