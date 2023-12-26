Він міг перевозити дрони типу "Shahed".

Сьгодні вночі Збройні сили України знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ", що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.

Про це повідомив Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Telegram-каналі. "А флоту на Росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом ЧФ РФ - крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ", - написав він.

Він подякував пілотам Повітряних Сил та усім причетним за філігранну роботу. "Одягайте штани і "по-домашнєму уєзжайтє" з нашого Криму, поки ще не пізно!" - додав Олещук. У Повітряних силах додали, що ВДК "Новочеркаськ" перевозив безпілотні літальні апарати типу "Shahed".

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Як відомо, цей корабель призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Він здатний транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки. 24 березня 2022 року, на початку повномасштабної війни в Україні, "Новочеркаськ" вже було пошкоджено під час удару по порту Бердянська.

Вибухи у Криму 26 грудня: що відомо

Нагадаємо, що сьогодні вночі мешканці окупованої Феодосії повідомили про гучні вибухи в районі порту. Згодом у мережі почали публікувати фото та відео серйозної пожежі, на них можна було почути звуки вибухів та детонації.

Окупаційна влада півострова заявила, що територію порту оточили, пожежу локалізували, а детонацію нібито припинили.

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