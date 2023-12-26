ЗСУ знищили 13 ударних БПЛА та великий десантний корабель.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил. "Близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту рф "Новочеркаськ" в районі Феодосії. Результат – "на ліцо"!", - поділились у Повіряних силах.

Також там додали, що з 18:30 25 грудня по 03:00 26 грудня противник атакував з південно-східного напрямку ударними БпЛА типу Shahed. Усього було зафіксовано пуски 19 "шахедів" із районів Балаклава – Крим та Приморсько-Ахтарсь – РФ.

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"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА Shahed-136/131 у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні.