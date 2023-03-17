Усі троє людей загинули в результаті російських обстрілів.

На деокупованній території Миколаївської області ексгумували тіла ще трьох місцевих мешканців, загиблих під час окупації низки населених пунктів російськими військами.

Як повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет у Telegram, у Снігурівці ексгумували тіло 61-річної жінки, яка поралася на подвір’ї власного помешкання, коли почався обстріл окупантів. Вона отримала численні травми, від яких загинула.

У селі Павлівка Снігурівської громади під час ворожого обсітрілу загинув 63-річний чоловік. Він намагався заховатися у підвалі сусіднього будинку, проте не встиг дістатися до укриття. Крім того, у селі Білозірка Миколаївського району виявили тіло 50-річного чоловіка, який також загинув через ворожі обстріли.

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"Ризикуючи власними життями через постійні обстріли, місцеві мешканці поховали загиблих у саморобних домовинах на місцевих кладовищах. Слідчі ексгумували та оглянули тіла, які направили для проведення судово-медичної експертизи. Кожен злочин окупантів ми продовжуємо ретельно фіксувати та документувати. Жоден із них не залишиться непокараним", – наголосив Шайхет.

Ситуація в Миколаївській області

Миколаївська область постійно піддається потужним обстрілам з боку російських окупаційних військ. 13 березня ворог вдарив по одному з населених пунктів Куцурубської громади. Внаслідок атаки зруйновано будинки, загинули люди.

В ніч на 12 березня під ворожим вогнем опинився Очаків. Росіяни били по місту зі сторони Кінбурнської коси.

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