З-під завалів будинку дістали тіла двох загиблих, повідомили рятувальники.

Російські окупанти зранку обстріляли Миколаївщину, внаслідок чого є двоє загиблих.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. "Щойно росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району", - зазначив він.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого. "Під завалами можуть бути ще люди. Є руйнування житлових будинків", - додав Кім.

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Пізніше стало відомо, що кількість загиблих унаслідок ранкового обстрілу зросла до двох, ще кілька осіб поранені.

"Внаслідок ранкового ворожого обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 р.н., дитину 7 років забрала швидка", - зазначив Кім.

За даними Головного управління ДСНС України у Миколаївській області, супротивник обстріляв село Солончаки, повністю зруйновано житловий будинок, тіла чоловіка та жінки дістали з-під завалів.

"...Дитину 7 років забрала швидка. Відомо ще про двох поранених", - зазначили рятувальники.

Ситуація в Миколаївській області - сьогодні це точно варто знати

Росіяни вже не раз обстрілювали населені пункти Миколаївської області, є руйнування, жертви та постраждалі.

Зокрема, 9 січня ворог п'ять разів обстрілявав Очаків, унаслідок ворожої атаки постраждали 15 осіб, у тому числі дворічна дитина.

Супротивник поцілив у "могильник" з протикорабельними мінами. Пролунав потужний вибух. Вибухова хвиля докотилася аж до Миколаєва. Унаслідок вибухової хвилі пошкоджено понад 200 житлових будинків.

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