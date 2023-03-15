Йдеться про мости через річку Інгул у Воскресенській громаді та через річку Інгулець у Снігурівській громаді.

На Миколаївщині сьогодні відкрили ще два відновлені мости, зруйновані російськими окупантами.

Про це у Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Сьогодні відкрили ще два мости на Миколаївщині, які були зруйновані російськими окупантами. Один міст через річку Інгул у Воскресенській громаді та інший через річку Інгулець у Снігурівській громаді", - зауважив він.

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Як зазначив Кім, відбудова обох мостів стала можливою за сприяння фандрейзингової платформи UNITED24.

"Зазначу, що міст у Снігурівській громаді побудували військовослужбовці 36-го шляхо-відновлювального Конотопського полку Державної спеціальної служби транспорту, на рахунку яких вже налічується 28 відновлених таких об‘єктів. А у Воскресенській громаді - 18-ий окремий мостовий батальйон першої окремої бригади імені Князя Лева Державної спеціальної служби транспорту", - додав голова Миколаївської ОВА.

Своєю чергою міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що міст через річку Інгулець у Баштанському районі Миколаївській області - вже восьмий міст, який відновили за кошти донорів UNITED24, і п‘ятий на деокупованій Миколаївщині.

Відновлення інфраструктури в Україні - деталі

23 листопада 2022 року Кім повідомив, що на Миколаївщині необхідно відновити понад 13,5 тис. об’єктів, зруйнованих та пошкоджених внаслідок агресії РФ.

На той час "Укравтодор" займався відновленням 6 зруйнованих в області мостів.

У Херсонській області завершили облаштування тимчасового мосту довжиною 37 метрів через річку Інгулець у Калинівській громаді.