При цьому російські окупанти відступають і зазнають великих втрат через власні мінні поля.

За останні дві доби значні українські операції проводилися в декількох секторах східної та південної України.

Про це йдеться у звіті британської розвідки. "На деяких ділянках ЗСУ домоглися значного прогресу і прорвали першу лінію російської оборони. В інших районах український прогрес був повільнішим", - вказали аналітики.

При цьому, у британській розвідці зазначили, що дії російських окупантів неоднозначні. Деякі підрозділи проводять маневрені оборонні операції, в той час як інші хаотично залишали свої позиції на тлі повідомлень про втрати російських військ при відступі через свої ж мінні поля.

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Крім того, аналітики розвідки звернули увагу на те, що російські ВПС проявляли надзвичайну активність над півднем України, де повітряний простір для них більш безпечний, ніж в інших частинах країни. "Однак залишається неясним, чи були ефективними тактичні авіаудари", - зазначили аналітики.

Контрнаступ ВСУ

Про підготовку контрнаступу в Україні говорили вже давно. Минулого тижня західні партнери України заявили, що зробили все можливе для підготовки ВСУ до операції.

Декілька днів тому у Міноборони зазначили, що не будуть оголошувати про початок контрнаступу. При цьому секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що коли операція почнеться, це зрозуміють всі.

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