Росія перегруповує і зміцнює позиції на південному сході Запорізької області, де Київ завдає один зі своїх основних ударів.

Українські сили промацували російську оборону, поки Київ шукав слабкі місця, які могли дозволити йому прорвати російські позиції і повернути собі окуповану територію в рамках свого довгоочікуваного контрнаступу.

Видання The Wall Street Journal пише, що після декількох місяців оборони українські сили вперше почали задіяти в бойових діях західну бронетехніку і підрозділи, навчені Заходом, що ознаменувало початок контрнаступу проти окупаційних російських військ.

В останні дні українські сили активізували атаки вздовж лінії фронту на Сході і Півдні країни, прагнучи захопити укріплені російські позиції. Тим часом Служба внутрішньої безпеки України опублікувала інформацію, згідно з якою російські диверсанти несуть відповідальність за руйнування греблі на півдні України, яка затопила ділянку землі.

Відео дня

Представник українських військових капітан Валерій Шершень заявив, що Росія перегруповує і зміцнює позиції на південному сході Запорізької області, де Київ завдає один зі своїх основних ударів.

"Ми зондуємо, шукаємо слабкі місця. Коли ми їх знайдемо, ми почнемо контратаку", — сказав Шершень.

У східній частині Донецької області українські сили вторгаються в район Бахмуту, який Росія нещодавно взяла під свій контроль після 10 місяців запеклих міських боїв. Президент України Володимир Зеленський підкреслив ці досягнення у своєму вечірньому зверненні.

"Донецька область - дуже важкі бої", - сказав він. "Але результат є, і я вдячний всім, хто забезпечує цей результат! Бахмут - молодець. Крок за кроком."

Зеленський попередив, що результати контрнаступу можуть зайняти деякий час і дорого обійтися.

Україна прагне витіснити російські війська з частини майже 20% української території, яку вони в даний час займають, в ході наступу, який, за прогнозами військових стратегів, може тривати кілька місяців. Ставки високі для Києва, який повинен показати своїм західним покровителям, що він може перетворити мільярди доларів військової та фінансової допомоги в "дивіденди" на полі бою.

Військові аналітики очікують, що українські сили проведуть розвідку в декількох районах уздовж лінії фронту, перш ніж вводити додаткові сили, якщо відчують можливість прориву. Українці також могли використовувати помилкові маневри, щоб перетягнути російські сили і скувати їх, завдаючи ударів в іншому місці.

Росія підготувалася до наступу України, виривши траншеї і встановивши мінні поля на півдні і сході країни. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що його сили завдали важких втрат українським військам в Запорізькій області і не дозволили їм прорватися. Якщо Україні не вдасться домогтися прориву, тиск на Зеленського може посилитися, щоб змусити його домовитися про припинення війни.

ВПС України заявили, що вночі Росія завдала ударів по військових об'єктах і об'єктах критичної інфраструктури на території України, використовуючи 16 бойових безпілотників і шість крилатих ракет. За його словами, чотири ракети і 10 безпілотників були збиті. В результаті удару по Житомирській області загинула одна людина, повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Почавши наступ, Україна бореться з наслідками руйнування греблі, що затопила частину території на півдні країни, включаючи обласний центр Херсон. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, заявив, що в п'ятницю рівень води досяг свого піку: за ніч рівень води впав на 20 сантиметрів. Він додав, що на даний момент затоплено понад 3600 будинків.

Деякі інженери-будівельники і фахівці з вибухових речовин вважають, що руйнування Каховської греблі було викликано навмисним нападом, а не дефектом конструкції. Україна звинувачує Росію у підриві греблі, що посилило гуманітарну кризу, спричинену війною, і матиме довгостроковий вплив на місцеве довкілля.

Служба внутрішньої безпеки України опублікувала ймовірне перехоплення телефонної розмови між російськими військовими, в якому один зі спікерів каже, що відповідальність за руйнування греблі несе російська диверсійна група. Міноборони Росії не відразу відповіло на прохання прокоментувати передбачуваний радіоперехоплення. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повторив заяву Кремля про те, що дамбу підірвали українські диверсанти.

За словами Прокудіна, рятувальні роботи в Херсоні ускладнюються тривалими російськими нападами на регіон, в результаті яких в четвер загинули дві людини. Російські сили обстріляли точку евакуації, яку Зеленський відвідав кількома годинами раніше. Зеленський у своєму нічному зверненні розкритикував реакцію міжнародних організацій на катастрофу.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Міноборони РФ заявило, що вранці 4 червня почався контрнаступ ЗСУ на Південно-Донецькому напрямку.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Москві плутають окремі успіхи ЗСУ на полі бою з контрнаступом. Він запевнив, що визвольна операція ще не почалася, і що старт цих дій буде видно.

9 червня аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що українські військові нібито провели контрнаступальні операції з різними результатами принаймні на трьох ділянках фронту в рамках більш широких контрнаступальних зусиль.

Вас також можуть зацікавити новини: