Разом з тим, секретар РНБО наголосив, що Бахмут відіграв дуже важливу роль у цій війні.

Україна підтверджує, що найманці ПВК "Вагнер" дійсно виходять з Бахмута, але після відходу вони продовжать воювати проти України.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю ВВС.

"Так, це (вихід "Вагнера" з Бахмута - УНІАН) відбувається. Але це не означає, що вони перестануть воювати з нами. Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах... вони перегруповуються в інших трьох точках", - заявив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що Бахмут – це українська земля, і українці повинні її захищати. За його словами, Бахмут "відіграв велику роль у цій війні".

"Якщо ми почнемо залишати кожен населений пункт, це може привести нас до нашого західного кордону, як того хотів Путін з перших днів війни", - заявив він.

"Вагнер" йде з Бахмута - що відомо

За даними британської розвідки, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, ймовірно, розпочав вивід своїх найманців з-під Бахмута для передачі контролю позицій кадровим військам російської армії.

Відповідна ротація буде тривати в декілька етапів, адже росіяни намагатимуться втримати фланги в околицях міста.

Разом з тим, у ЗСУ кажуть, що на Бахмутському напрямку спостерігається зменшення динаміки активності ворога, а заява голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про вихід найманців з Бахмуту, сухою мовою, є "латентною капітуляцією".

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