На момент знеструмлення в шахтах перебували 854 гірники.

Внаслідок масованого обстрілу знеструмлено чотири шахти в Дніпропетровській області, порятунок 118 шахтарів триває.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі інформаційного телемарафону.

"В Дніпропетровській області було знеструмлено 4 шахти, де на момент знеструмлення перебували 854 гірники. Зараз там ще досі залишається 118 осіб, і продовжуються планові підйоми на поверхню", - сказав Монастирський.

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Як повідомляв УНІАН, раніше голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомляв, що після ворожих ударів і, як наслідок, знеструмлення частини Кривого Рогу в шахтах під землею залишилися понад 850 шахтарів. Серед них були й жінки. Більшість з них вже підняли на поверхню.

Довідка. Вранці сьогодні, 10 жовтня, російські окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях.

За даними ДСНС, внаслідок атаки 14 осіб загинули та 97 дістали поранення.

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