Окупанти не рахують втрати, тому що переважно гинуть жителі захоплених територій.

Через значні втрати на фронті росіяни поповнюють піхоту жителями нещодавно захоплених міст Луганської області.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На окупованих у 2014 році територіях вже мобілізували усіх, кого можна. Зараз забирають навіть незамінних шахтарів. Ейфорія "асвабаждения" швидко минула і у нещодавно захоплених містах та селах. Бо потрібно виправдовуватися на фронті. Страждають ті, хто не встиг евакуюватися в безпечні регіони України. Їх направляють у військкомати проти волі", - написав він.

Гайдай наголосив, що окупанти не рахують втрати, тому що переважно гинуть жителі захоплених територій.

"Росіянам вони не потрібні на майбутнє, бо вже вісім років населення "лнр" є тягарем для бюджету рф. Зараз ці фінансові втрати чоловіки й відпрацьовують", - зазначив голова ОВА.

Тільки у Старобільську цього тижня примусово мобілізували близько 80 чоловіків.

Ними поповнюється склад штурмових груп, які ЗСУ регулярно знешкоджують.

"3 серпня окупанти вимушені були відступити зі значними втратами на 14 ділянках, де вони намагалися покращити тактичне положення", - резюмував Гайдай.

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що окупанти не зможуть захопити усі території Луганської області. Проте вони усе ж спробують проводити бої за вільний "клаптик" регіону.

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