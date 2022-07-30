У Великій Костромці пошкоджено склад та будівлю дошкільного навчального закладу.

Протягом дня російські окупанти декілька разів обстріляли Криворізький район на Дніпропетровщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Протягом дня ворог декілька разів обстріляв Криворізький район. Зі ствольної артилерії окупанти двічі вдарили по Великій Костромці. Пошкоджено складське приміщення приватного підприємства, будівлю дошкільного навчального закладу, лінію електропередач", - констатував він.

Крім того, з "Ураганів" окупанти обстріляли село Мар'янське. Там пошкоджено декілька житлових будинків та господарчі споруди.

Також під ворожий вогонь потрапили прикордонні території Широківської та Апостолівської громад. Без руйнувань.

"На щастя, жодна людина не постраждала", - повідомив Лукашук.

У інших районах Дніпропетровщини, додав він, день був мирним.

"Наразі в усіх куточках області - тихо, російських окупаційних військ в нас немає. За це я дякую кожному захиснику держави, який міцно тримає оборону", - написав голова ДОР.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти вночі обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С".

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