Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро - зазнали поранень.

Російські окупанти вночі обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С".

Про це повідомив у Telegram-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"За даними військової комендатури, Миколаїв обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С", - зазначив він.

Мер додав, що внаслідок обстрілу у двох районах постраждали будинки: в них вибиті вікна, двері, зруйновані балкони. Точний обсяг пошкоджень встановлюється.

"Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро - зазнали поранень", - зазначив Сєнкевич.

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 30 липня російські військові обстріляли Миколаїв, одна людина загинула, шестеро - зазнали поранень. Значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки.

Також 30 липня з'явилася інформація, що на Сумщині мирні мешканці підірвалися на мінах - є загиблий і поранені.

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