Російські окупанти вночі обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С".
Про це повідомив у Telegram-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"За даними військової комендатури, Миколаїв обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С", - зазначив він.
Мер додав, що внаслідок обстрілу у двох районах постраждали будинки: в них вибиті вікна, двері, зруйновані балкони. Точний обсяг пошкоджень встановлюється.
"Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро - зазнали поранень", - зазначив Сєнкевич.
Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 30 липня російські військові обстріляли Миколаїв, одна людина загинула, шестеро - зазнали поранень. Значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки.
Також 30 липня з'явилася інформація, що на Сумщині мирні мешканці підірвалися на мінах - є загиблий і поранені.