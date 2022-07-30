Загарбники також почали робити копії паспортів всіх людей, які виїздять.

Окупанти нібито з понеділка, 1 серпня, вводять нові правила для виїзду з тимчасово захопленої території. Українцям доведеться додатково звертатися до окупаційної комендатури за спеціальною перепусткою.

Про це під час національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"З вчорашнього дня вони почали інформувати, що з понеділка для виїзду з території тимчасово окупованої, в комендатурі треба буде брати якісь спеціальні перепустки. Вони намагаються ускладнити виїзд з території", - сказав він.

За словами Федорова, станом на ранок 30 липня, у Василівці в черзі на виїзд стоять понад 800 машин і більш як 4000 людей. Мер Мелітополя додав, що загарбники змінили тактику. Раніше вони машини випускали після 17:00, а тепер роблять це зранку. Кількість авто, яким дозволяють виїхати до Запоріжжя, залишилась незмінною - 200-300 на добу.

"Також два дні тому вони почали робити копії всіх паспортів людей, які виїздять", - додав мер.

Нагадаємо, дещо раніше Федоров заявив, що окупанти погрожують знищити Мелітополь під час відступу.

Вас також можуть зацікавити новини: