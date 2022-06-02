Ворожі війська завдали удару по приватному сектору Мар'янського зі ствольної артилерії.

Окупанти завдали удару зі ствольної артилерії по приватному сектору в селі Мар'янське Дніпропетровської області, пошкоджено будинки та газопровід.

Про це повідомив начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

"Ворог продовжує обстріли з усіх видів РСЗВ і ствольної артилерії по всій лінії зіткнення. Зокрема, що стосується Криворізького району, сьогодні орки неодноразово обстрілювали з артилерії території Зеленодольської та Апостолівської громад", - зазначив Вілкул.

Він додав, що ворожі війська завдали удару зі ствольної артилерії по приватному сектору в Мар'янському, пошкоджені будинки і газопровід.

За словами Вілкула, рятувальники займаються гасінням пожежі.

При цьому він додав, що про постраждалих інформація буде після ліквідації пожежі.

Вілкул також повідомив, що ситуація на Криворізькому напрямку фронту залишається напруженою, але повністю контролюється Збройними силами України. "Ворог змушений перейти до оборони непідготовлених рубежів і продовжує знищувати транспортну інфраструктуру", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня окупанти завдали ракетних ударів по Синельниківському району Дніпропетровської області з реактивної системи залпового вогню "Торнадо".

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