У місті цілодобово працюють над зміцненням оборонних рубежів.

В Дніпропетровській ОДА попереджають про повільне наближення окупантів до кордонів області.

Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко.

"Нехай вас не заспокоює відсутність повітряних тривог. Зараз найголовніше не розслабитися. Не вирішити, що у нас вже все добре. Це затишшя перед бурею. Ворог, хоч і повільно, але стираючи з лиця землі наші міста і села, рухається до кордонів нашої області", - заявив Резніченко.

За його словами, в місті цілодобово працюють над зміцненням не тільки оборонних рубежів, а й над зміцненням системи оборони України в цілому.

"Цю щоденну копітку роботу часто не видно зовні, але вона вимагає величезних людських, інтелектуальних і фінансових ресурсів зсередини. Бережіть себе. Битва за Україну йде щодня. На всіх фронтах, всіма громадянами країни", - зазначив він.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Дніпропетровщину і знову потрапили по храму.

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