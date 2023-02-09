Спроба прориву окупантів "вилилася у мінус 5 жалюгідних життів", ще 13 поранено.

На Донбасі українські прикордонники знищили групу російських окупантів.

Як йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ), малими тактичними групами росіяни намагалися вклинитись у район українських вогневих позицій.

"Для цього противник навіть увів у бій резерв, але марно. Ворожу піхоту зупинили прикордонники-мінометники. Нападники знизили наступальний темп й залягли, а через постійний вогневий вплив – відступили", - повідомили подробиці в ДПСУ.

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Там додали, що спроба прориву окупантів "вилилася у мінус 5 жалюгідних життів, 13 – поранено".

Робота прикордонників на Донбасі

Українські прикордонники на Донбасі регулярно відправляють на концерт Кобзона партії окупантів. Так 7 лютого за допомогою дрона-камікадзе вони "мінуснули" як російських військових, так і їх техніку. Зазначається, що російські окупанти зазнали значних втрат. А у небі над Бахмутом українські прикордонники успішно збили російський штурмовик Су-25.

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