Тим часом наша авіація завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

За добу українські воїни відбили ворожі атаки в районі Бахмуту, Авдіївки, Мар'їнки та ще 16 населених пунктів на Донбасі.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Виїмка, Федорівка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Новокалинове, Водяне, Первомайське, Веселе, Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка, Богоявленка і Пречистівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook

Тим часом авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші артилеристи та ракетники уразили два пункти управління ворога, три райони зосередження живої сили, три позиції зенітно-ракетних комплексів, два склади боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.

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Ситуація на фронті станом на 8 лютого - що відомо

Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни намагаються захопити Луганську та Донецьку області. Ворог зосередив основні зусилля на веденні наступу на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському та Куп’янському напрямках.

Варто зазначити, що супротивник зазнає величезних втрат. Втрати Росії в Україні вже становлять близько 134100 осіб та тисячі одиниць техніки.

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