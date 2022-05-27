Знищено черговий командний пункт окупантів.

У Донецькій області ЗСУ знищили командний пункт окупантів, де перебували понад 20 старших офіцерів.

Про це повідомив радник глави ОП Олексій Арестович під час прямого ефіру з Марком Фейгіним.

"У Донецькій області, прийшла тільки що інформація, "накрили" передовий командний пункт з понад 20 російських старших офіцерів, будівлю знищено трохи більше ніж повністю", - розповів він.

Інших деталей Арестович не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно українські артилеристи 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищили пункт дислокації командного складу одного з підрозділів ворожої армії.

Вас також можуть зацікавити новини: