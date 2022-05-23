Постріл українські артилеристи здійснили з відстані понад 20 кілометрів.

Українські артилеристи 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади потрапили в пункт дислокації командного складу одного з підрозділів російської армії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Знищено військовий позашляховик з позначкою "Z" і кілька рашистів, що знаходилися поруч", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що українським захисникам було достатньо одного пострілу для точного удару. Його українські військові здійснили з відстані понад 20 кілометрів, використавши для цього гаубицю зразка НАТО.

Раніше, як писав УНІАН, воїни 14 ОМБр імені князя Романа Великого ефектно знищили російську броню, застосувавши український ПТРК "Стугна-П".

Нагадаємо, за словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, українському війську необхідна швидка поставка сучасної зброї для більш ефективної контратаки. За допомогою озброєння НАТО Україна зможе здобути перемогу над РФ всього за 3-5 місяців.

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