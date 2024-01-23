Третина штурмів відбулась на Авдіївському напрямку.

Протягом минулої доби, 22 січня, на фронті між Збройними силами України та російською окупаційною армією відбулося 68 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог атакував біля Тернів Донецької області та ще здійснив 5 спроб штурмів поблизу Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області. Успіху не мав. На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 7 атак неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

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"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 10 атак противника в районах Степового, Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області", - додали у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку велись бої неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. ЗСУ відбили 21 атаку. На Запорізькому напрямку окупанти здійснили одну невдалу спробу штурмі в районі Роботиного.

"На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій українських військ", - розповіли у відомстві.

Війна в Україні - останні новини

За даними моніторингової групи Oryx, російські окупанти з початку наступу на Авдіївку Донецької області втратили 531 одиницю військової техніки. Водночас українські захисники - лише 43 одиниці. Як відомо втрати, зареєстровані в Oryx, отримані лише на основі візуальних підтверджень з фото та відео.

Військовий експерт Петро Черник заявив, що потрібно відсунути лінію боєзіткнення у глиб суходолу на Херсонщині, щоб HIMARS змогли працювати по Перекопському перешийку.

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