Аналітик назвав втрати росіян божевільними.

Російські окупанти з початку наступу на Авдіївку Донецької області втратили 531 одиницю військової техніки. Водночас українські захисники - лише 43 одиниці.

Про це у понеділок, 22 січня, повідомив аналітик групи Oryx Naalsio у своєму X (Twitter). Як відомо втрати, зареєстровані в Oryx, отримані лише на основі візуальних підтверджень з фото та відео.

Загалом, росіяни втратили вже там 169 танків (+12), 293 ББМ (+28) та 12 мобільних засобів піхоти.

Відео дня

ЗСУ втратили під час оборон Авдіївки 20 танків (-1), 14 ББМ (+5) та три мобільні транспорти піхоти (+1).

За словами аналітика, співвідношення втрат російських окупантів та українських військових "божевільне та свідчить про всю неспроможність військового керівництва РФ".

Втрати Росії на війні

Як писав Business Insider, російські війська неодноразово проводять масштабні піхотні "м'ясні штурми" на місто Авдіївка. В ході атак російські війська наповнюють східноукраїнське місто практично без прикриття, що дозволяє українським безпілотникам з легкістю знищувати їх.

Загальні втрати Росії у війні проти України з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 376 860 осіб.

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