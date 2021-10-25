Тарас Гургула помер під час виконання обов'язків військової служби, похорони відбудуться 27 жовтня.

У Львівській області пішов з життя 37-річний учасник АТО Тарас Богданович Гургула, який допомагав протистояти російській агресії від самого її початку в 2014 році.

Про це повідомили у міській раді Червонограда, рідного міста героя.

Гургули не стало 24 жовтня - він пішов з життя під час виконання обов'язків військової служби через серцеву недостатність. Попередня дата його похорону - 27 жовтня.

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У 2014 році Тарас Гургула пішов в АТО і служив у 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді, а після демобілізації ніс службу за контрактом у 24-ій окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

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Автор: Станіслав Кожемякін