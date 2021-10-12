За життя військового лікарі боролися майже добу, проте поранення було дуже серйозним.

На Прикарпатті помер 25-річний ветеран АТО та ООС. Українця вбили ножем, молодий чоловік загинув від поранення у груди. Інцидент стався у місті Надвірна, що на Івано-Франківщині. Зловмисника, причетного до вбивства ветерана війни на Донбасі, вже затримали.

Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області.

У ніч на 9 жовтня близько 3 години ночі поліція отримала повідомлення про чоловіка, який отримав тілесні ушкодження. Як дізналося видання "Суспільне", поранення отримав 25-річний учасник бойових дій -.ветеран війни на Донбасі Василь Попадич. У бійця залишилися бабуся, матір та брат.

У ту ніч біля одного із місцевих закладів торгівлі між ветераном та ще одним мешканцем міста раптово виник конфлікт. Чоловік вдарив військового ножем в ділянку грудей, а після цього втік. Друг ветерана, який бачив інцидент, викликав поліцію та швидку допомогу.

Читайте такожУ госпіталі Києва з учасників війни на Донбасі вимагали гроші за інвалідність"Кривдник під час конфлікту наніс потерпілому ножове поранення. Через декілька годин чоловік від отриманих травм помер у лікарні. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та затримали його в процесуальному порядку. За скоєне фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі", - повідомила прес-служба поліції.

Затриманий у минулому мав судимості за вчинення ряду злочинів.

Як повідомив "Суспільному" голова Надвірнянської громади, за життя ветерана медики боролися майже добу. Військовий потрапив до лікарні у стані клінічної смерті. Мешканець Прикарпаття перебував на апараті штучної вентиляції, проте врятувати його не вдалося.

За словами голови громади, на ветерана вчинили замах. 25-річний Василь Попадич служив у 109 окремому гірсько-штурмовому батальйоні, він воював на Донбасі та захищав Україну.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Волині побили учасника АТО, згодом підозрювані стали на коліна й вибачилися.

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Автор: Поліна Кузенко