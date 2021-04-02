ДБР розслідує перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки.

У Старокостянтинові Хмельницької області під час затримання поліцією помер чоловік.

Про це 2 квітня повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

За інформацією ДБР, чоловіка зупинили на вулиці ввечері 31 березня, щоб з'ясувати, хто він, та перевірити пакунок, який він отримав на пошті.

"Помітивши правоохоронців, 25-річний чоловік кинув посилку та почав тікати. Коли ж поліцейські його наздогнали, затриманий почав скаржитися на погане самопочуття. В той час коли працівники поліції намагалися надати першу медичну допомогу, перехожі викликали швидку медичну допомогу, проте чоловік помер ще до приїзду медиків", - розповіли у ДБР.

За попередньою інформацією, чоловік помер внаслідок зупинки серця.

Читайте такожВід вибуху на Львівщині загинув колишній АТОшник, розслідується самогубство"Пакунок особи буде відправлений на експертизу. Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України)", - зазначили в ДБР.

Винним загрожує до 10 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Водночас у ГО "Учасники АТО міста Старокостянтинова" повідомили, що 31 березня у дворі багатоповерхівки по вулиці Миру був знайдений мертвим учасник бойових дій - 25-річний Олександр Коляденко.

"Разом зі своїми товаришами з бригади тактичної авіації у 2016-2017 роках він понад рік був на передовій, спочатку під Донецьким аеропортом, а згодом в районі Попасної. В бойових діях проявив особисту мужність та героїзм. Згодом звільнився з армії та став приватним підприємцем", - розповіли в організації.

Там зазначили, що за наявною "неперевіреною інсайдерською інформацією", до смерті колишнього АТОвця можуть бути причетні "працівники правоохоронних структур". Громадська організація попросила правоохоронні органи провести об'єктивне та неупереджене розслідування.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова