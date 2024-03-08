Зокрема, уражено три ворожі станції радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів.

Сили оборони за поточну добу вразили близько десятка позицій російських загарбників. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - йдеться у зведенні.

Крім того, українськими підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 станціях радіоелектронної боротьби, зокрема по двох Р-330Ж "Житель", та 1 складу боєприпасів противника.

Відео дня

При цьому, зі свого боку, російські окупанти загалом завдали 7 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив. що надання далекобійної зброї українській армії може змінити хід війни з російськими окупаційними військами. Зокрема, далекобійна зброя може змусити росіян відійти на суходолі так само, як вони відвели свої кораблі у Чорному морі.

Сьогодні повідомлялося, що бійці сил спецоперацій на Запорізькому напрямку знищили ворожий комплекс РЕБ "Житель" за допомогою HIMARS.

Вас також можуть зацікавити новини: