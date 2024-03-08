Зокрема, на Новопавлівському напрямку російські окупанти намагалися 18 разів прорвати українську оборону, а на Авдіївському напрямку відбито 14 атак ворога.

Впродовж доби найгарячіше у протистоянні з російськими загарбниками було на двох напрямках лінії фронту.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соцмережі. "Протягом доби відбулося 74 бойових зіткнення", - йдеться у зведенні. Зокрема, на Куп’янському напрямку ворог 3 рази атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Голубівка, Синьківка, Котлярівка Харківської області.

Також, на Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка, Макіївка Луганської області та в районі Серебрянського лісництва. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Макіївка та Білогорівка Луганської області; Терни та Серебрянка Донецької області.

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При цьому, на Бахмутському напрямку, Силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Гольмівський та Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Часів Яр, Нью-Йорк та Григорівка Донецької області.

Водночас, на Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоолександрівка, Прогрес, Новобахмутівка, Бердичі Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Невельське Донецької області.

Крім того, на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону українських військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Володимирівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

Разом з тим, на Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли по районах понад 20 населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей, серед них місто Херсон, Тягинка, Іванівка, Кринки, Новотягинка.

Війна в Україні: новини

На Таврійському напрямку Сили оборони України за минулу добу відмінусували 360 російських окупантів, понад 300 безпілотників та кілька одиниць дороговартісної техніки. Українські військові знищили зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор-М-2" та автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

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