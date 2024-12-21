У листопаді внаслідок ударів авіаційними бомбами загинув 341 мирний житель.

Від початку повномасштабної війни РФ проти України ООН зафіксувала загибель понад 12,3 тисячі загиблих серед цивільного населення. Крім того, ще понад 27,8 тисячі осіб отримали поранення.

"За період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало в Україні понад 12 340 загиблих і 27 836 поранених серед цивільних осіб", - заявила заступниця генсека ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу на засіданні Радбезу, пише "Укрінформ".

За її словами, причиною смерті близько 42% цивільних українців впродовж листопада стало застосування росіянами зброї далекої дії. Цей показник значно перевищує дані за попередні місяці.

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Також Накаміцу навела цьогорічну статистику Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Згідно з цими даними, з 1 січня по 30 листопада внаслідок ударів авіаційними бомбами російських окупаційних військ загинув 341 мирний житель. Ще 1803 особи зазнали поранень через ці атаки. Це у три та шість разів, відповідно, перевищує аналогічні показники минулого року.

Війна в Україні - атаки РФ

Як повідомляв УНІАН, до цього вересень був місяцем із найбільшою кількістю цивільних жертв в Україні - 208 загиблих цивільних людей і 1 220 поранених.

У листопаді росіяни завдали значну кількість масованих атак по Україні. Так, вночі та вранці 17 листопада у небі над Україною знищили 144 повітряні цілі - 102 ракети та 42 БПЛА. Загалом було 210 повітряних цілей РФ.

У ніч на 28 листопада противник завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 188 засобів повітряного нападу.

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