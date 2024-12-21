Від початку повномасштабної війни РФ проти України ООН зафіксувала загибель понад 12,3 тисячі загиблих серед цивільного населення. Крім того, ще понад 27,8 тисячі осіб отримали поранення.
"За період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало в Україні понад 12 340 загиблих і 27 836 поранених серед цивільних осіб", - заявила заступниця генсека ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу на засіданні Радбезу, пише "Укрінформ".
За її словами, причиною смерті близько 42% цивільних українців впродовж листопада стало застосування росіянами зброї далекої дії. Цей показник значно перевищує дані за попередні місяці.
Також Накаміцу навела цьогорічну статистику Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Згідно з цими даними, з 1 січня по 30 листопада внаслідок ударів авіаційними бомбами російських окупаційних військ загинув 341 мирний житель. Ще 1803 особи зазнали поранень через ці атаки. Це у три та шість разів, відповідно, перевищує аналогічні показники минулого року.
Війна в Україні - атаки РФ
Як повідомляв УНІАН, до цього вересень був місяцем із найбільшою кількістю цивільних жертв в Україні - 208 загиблих цивільних людей і 1 220 поранених.
У листопаді росіяни завдали значну кількість масованих атак по Україні. Так, вночі та вранці 17 листопада у небі над Україною знищили 144 повітряні цілі - 102 ракети та 42 БПЛА. Загалом було 210 повітряних цілей РФ.
У ніч на 28 листопада противник завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 188 засобів повітряного нападу.