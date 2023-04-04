Йдеться про 126 дітей.

У вівторок, 4 квітня 2023 року, під головуванням віце-прем’єр-міністерки Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Члени штабу одноголосно підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обовʼязкової евакуації дітей з 21 населеного пункту.

Як повідомляє Мінреінтеграції, йдеться про евакуацію 126 дітей із населених пунктів області, де безпекова ситуація залишається критичною. Зазначається, що на Донеччині працює п'ять евакуаційних екіпажів поліції "Білі янголи", які вивозять дітей на броньованих автомобілях.

"Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою", – наголосили у міністерстві.

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Для евакуації з Донецької області громадянам потрібно звернутися до представників місцевої влади або ж за номером (098) 890-33-18, а для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю - за телефонами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.

Евакуація дітей із зон активних бойових дій

7 березня 2023 року Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб здійснюватиметься у супроводі одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

Відомо, що станом на 19 березня з міста Часів Яр Донецької області евакуювали всіх дітей. Цей населений пункт розташований неподалік міста-фортеці Бахмута.

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