Президент також нагадав суспільству ціну свободи.

Президент Володимир Зеленський повідомив про деокупацію від російських загарбників населенних пунктів на Харківщині.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю. Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

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Президент підкреслив, що суспільство має пам'ятати - свобода не дається легко.

"Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас. Безмежна подяка всім нашим воїнам! Пишаємося кожною й кожним!", - зазначив президент.

Нагадаємо, також Зеленський вчергове закликав не оголошувати результати дій ЗСУ до офіційних повідомлень. Президент попросив не ускладнювати своїм поспіхом завдання для української армії.

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