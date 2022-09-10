Президент Володимир Зеленський повідомив про деокупацію від російських загарбників населенних пунктів на Харківщині.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю. Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині", - йдеться у повідомленні.
Президент підкреслив, що суспільство має пам'ятати - свобода не дається легко.
"Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас. Безмежна подяка всім нашим воїнам! Пишаємося кожною й кожним!", - зазначив президент.
Нагадаємо, також Зеленський вчергове закликав не оголошувати результати дій ЗСУ до офіційних повідомлень. Президент попросив не ускладнювати своїм поспіхом завдання для української армії.