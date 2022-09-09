Президент попросив їх не ускладнювати своїм поспіхом завдання для української армії.

Президент України Володимир Зеленський вчергове закликав блогерів не оголошувати результати дій української армії до офіційних повідомлень влади.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Хочу ще раз звернутися зараз до деяких блогерів, які іноді поспішають оголошувати результати певних активних дій наших воїнів на передовій: будь ласка, не поспішайте з повідомленнями, не ускладнюйте своїм поспіхом завдання для нашої армії, не повідомляйте, будь ласка, конкретні деталі оборонної операції раніше, ніж про це говорять офіційні представники нашої держави", - закликав президент.

Відео дня

Нагадаємо, також контрнаступ ЗСУ прокоментував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він підтвердив тезу, озвучену Зеленський напередодні, що протягом останніх кількох днів ЗСУ звільнили від загарбників понад тисячу квадратних кілометрів української землі.

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

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