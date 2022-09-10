Водночас президент підкреслив, що це все можливо за умови збереження нормального контролю України над Запорізькою атомною станцією.

Президент України Володимир Зеленський доручив до 8 грудня здійснити реконструкцію ЛЕП для забезпечення Польщі необхідним обсягом електрики.

Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.

"У розвиток вчорашніх домовленостей з головою уряду Польщі Моравецьким я провів, як і обіцяв йому, нараду щодо питань підтримки наших польських братів протягом цієї осені й зими, нашої енергетичної співпраці з Польщею. Доручив прискорити реконструкцію лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до польського міста Жешува – першого міста-рятівника. Дякую тобі, Жешуве. Нагадаю, що це особливе звання було присвоєне Жешуву ще навесні за надзвичайно вагому допомогу Україні. Маємо завершити до 8 грудня цю реконструкцію й забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики", - сказав президент.

Відео дня

Водночас Зеленський підкреслив, що це все можливо за умови збереження нормального контролю України над Запорізькою атомною станцією.

"Працюємо заради необхідних міжнародних рішень для цього", - додав він.

Президент розповів, що доручив Кабміну опрацювати можливість термінового постачання Польщі 100 тисяч тонн енергетичного вугілля вже зараз. "Ми маємо на цей час достатні обсяги для себе й можемо допомогти нашим братам підготуватися до цієї зими", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що Україна може експортувати до Польщі 100 тисяч тонн вугілля. "Запаси вугілля на наших складах майже 2 млн тонн, це в 2,5 рази більше, ніж на цю дату минулого року. Тому готові підставити плече підтримки нашим польським друзям", - сказав Шмигаль.

Також він додав, що зараз активно реконструюється лінія електропередачі від Хмельницької атомної електростанції до польської підстанції Жешув.

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