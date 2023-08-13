До лікарні також госпіталізували 12-річного хлопчика, якого було поранено внаслідок обстрілу Широкої Балки.

Російські загарбники здійснили черговий обстріл Херсонської області. Через удари окупантів у кількох населених пунктах загинуло шестеро людей, серед яких й немовля.

"Росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ. Унаслідок цього загинули дві людини, також є поранений", - повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, також було зруйновано й пошкоджено 5 приватних житлових будинків.

Крім того, за даними ОП, внаслідок обстрілу Широкої Балки загинуло троє дорослих людей (двоє чоловіків та жінка), а також дитина віком до 2-х років.

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"Ще одна дитина - хлопчик 12-ти років, був доставлений до лікарні", - уточнив Єрмак.

Водночас, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що загиблі у Широкій Балці - один місцевий мешканець і сім’я - чоловік, дружина та їхня донечка, яка народилася 23 дні тому. За словами Клименка, їхній поранений 12-річний син наразі перебуває у критичному стані.

Він також уточнив, що у Станіславові було зафіксовано 12 прильотів.

Ситуація в Херсонській області

Як відомо, російські загарбники щоденно обстрілюють Херсонщину, найбільше страждають прифронтові населені пункти, по яким ворог може гатити з мінометів та артилерії.

Зокрема, за минулу добу, 12 серпня, росіяни здійснили 61 обстріл області, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, безпілотників та БМП. Із них по Херсону ворог випустив 13 снарядів.

Так, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, території та приміщення заводів у Херсоні, а також вежі мобільного зв'язку у Бериславі. Внаслідок цих ударів було поранено трьох людей.

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