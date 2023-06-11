Роботи на місці обстрілу завершено.

У Херсоні з-під завалів будинку, пошкодженого внаслідок обстрілу російських окупантів, дістали тіло людини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. "За дорученням військової адміністрації, силами ДСНС проведено розбір конструкції будинку на Вазова, 5, пошкодженого внаслідок обстрілів росіян. На жаль, на місці виявлено тіло людини!" - написав він.

Мрочко додав, що наразі роботи з розбору та пошуку завершені.

Обстріли Херсона - останні новини

Як відомо, після деокупації Херсона російські загарбники систематично завдавали ударів по місту. Після підриву Каховської ГЕС вони продовжили обстріли, атакуючи людей, які намагаються евакуюватися

8 червня загарбники завдали ударів по прибережних територіях та центральній частині міста. У Міністерстві внутрішніх справ тоді повідомили, що через обстріл Херсонщини постраждали дев'ятеро людей - шестеро цивільних, поліцейський та двоє рятувальників.

Сьогодні російські окупанти атакували човен з цивільними, які евакуювалися з окупованого лівого берега області. За останніми даними, загинули троє людей, ще десятеро дістали поранення.

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