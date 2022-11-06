Дітей вивезли до російського міста Анапа.

З одного із сіл окупованої Херсонщини загарбники вивезли до Росії 34 дитини та не повертають їх батькам.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники продовжують примусову депортацію наших дітей з Херсонщини. Із села Преображенка Мирненської тергромади окупанти викрали 34 дитини. Їх вивезли до російського міста Анапа", - розповів він із посиланням на начальницю Мирненської селищної військової адміністрації Валентину Головату.

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Янушевич зазначив, що батькам обіцяли повернути дітей до кінця цього тижня, але потім знову продовжили час їхнього перебування в Анапі ще на тиждень.

Росія краде дітей з України: що відомо про військовий злочин країни-агресора

Ще в квітні стало відомо, що РФ краде дітей з України. Тоді окупанти передали 27 сиріт в сім'ї росіян в Підмосков'ї.

Також повідомлялося про те, що такі злочини відбуваються і на Луганщині. У Лисичанську рашисти придумали, як викрасти дітей і цинічно обдурити їх батьків. Окупанти вивозять маленьких українців під приводом "навчання в закритих школах" і навіть нібито "оздоровлення".

21 жовтня голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що з Херсонського обласного будинку дитини російські окупанти викрали 46 дітей, назвавши це "евакуацією".

23 жовтня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що російські окупанти вивезли до Криму 12 дітей з інвалідністю з Олешківського дитячого будинку-інтернату на Херсонщині.

Він зазначив, що це є викраденням українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

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