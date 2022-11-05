Омбудсмен зазначає, що це є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та порушенням Конвенції ООН про права дитини.

Російські окупанти продовжують вивозити до Криму вихованців Олешківського дитбудинку-інтернату, який знаходиться в Херсонській області.

Як написав сьогодні в Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець, таким чином окупаційна влада Херсонської області продовжує порушувати Конвенцію ООН про права дитини та Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.

"Отримав перевірену інформацію про чергове вивезення вихованців КЗ Олешківського дитячого будинку-інтернату Херсонської обласної ради віком від 9 до 17 років до клінічної психіатричної лікарні в Сімферопольському районі... Звертаюся до правоохоронних органів за даним фактом для фіксації чергового злочину Росії", - зазначив Лубинець.

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За його словами, незаконний директор дитячого закладу вчиняє відкритий геноцид та депортує дітей України на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Ситуація з Олешківським дитбудинком-інтернатом:

23 жовтня керівник офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що російські окупанти вивезли до Криму 12 дітей з інвалідністю з Олешківського дитячого будинку-інтернату Херсонської області.

Він зазначив, що це є викраденням українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

Він зазначив, що ще 7 жовтня окупанти створили так звану бюджетну установу "Олешківський дитячий будинок-інтернат" на базі майнового комплексу комунальної установи "Олешківський дитячий будинок-інтернат" та призначили нового "директора установи".

У закладі перебувало 82 дитини, 40 з яких є паліативними. 12 дітей з інвалідністю I, II та III групи у віці від 8 до 18 років примусово перевезли в клінічну психіатричну лікарню №5, яка знаходиться в селі Строгонівка Сімферопольського району АРК Крим.

21 жовтня голова Херсонської обласної Військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що з Херсонського обласного Будинку дитини російські окупанти викрали 46 дітей, назвавши це "евакуацією".

Викрадення російськими окупантами українських дітей:

Російські окупанти викрадають та вивозять до РФ українських дітей під різними приводами. Так, 27 сиріт віддали у квітні в сім'ї росіян в Підмосков'ї.

За словами заступника Голови Комітету ВР з гуманітарної та інформаційної політики Павла сушка, станом на 1 вересня щонайменше 557 тисяч дітей незаконно вивезли на територію Росії.

11 вересня в Україну повернули з Росії 31 дитину, яких раніше викрали загарбники. 2 жовтня стало відомо, що окупанти вивезли в Московську область ще 76 дітей-сиріт з Луганської області.

27 жовтня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що росіяни не пускають додому дітей з Херсонської області, яких вивезли на так званий "відпочинок" і в табори на територію РФ.

Станом на 2 листопада 2022 року російські окупанти вивезли на територію Росії близько 10 тисяч українських дітей. Загарбники викрадають не тільки сиріт, а й дітей, які живуть з батьками.

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