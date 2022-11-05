Щонайменше 14 російських загарбників вдалося "мінуснути".

В ніч на 5 листопада українські воїни розгромили один зі штабів російських окупантів у Херсонській області.

За даними українського офіцера та блогера Анатолія Штефана "Штірліца", вдалося ліквідувати щонайменше 14 загарбників. Звання ліквідованих росіян не уточнюються, втім у штабі традиційно локалізовують офіцерів.

"Сьогодні вночі в результаті феєрверку, влаштованому в одному з штабів російських окупантів в Херсонській області, орієнтовні втрати окупантів склали: 14 - 200, 40 - 300. Вірте у воїнів! Вірте в ЗС України", - зазначив Штефан.

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Контрнаступ у Херсонській області

Армія України пішла в контрнаступ наприкінці серпня на низці напрямків і станом на 21 жовтня у Херсонській області деокупувала понад 80 населених пунктів.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що загарбники здатні завдати удари по Каховській гідроелектростанції й звинуватити в атаці українських воїнів, потім прикрити відступ спровокованою повінню. Вороги проводили масову "евакуацію".

21 жовтня спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив, що в Херсонській області супротивник намагається прикрити цивільним населенням переміщення своєї техніки поромними переправами.

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