Також танком армія РФ вгатила по будинку бабусі, літня жінка не вижила.

Через ворожі удари по мирним населеним пунктам на Херсонщині загинули дві людини.

Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, минулої доби противник здійснив по правобережжю майже 80 обстрілів, випустивши по мирному населенню 377 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.

"Тільки по Херсону ворог випустив 47 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу у Херсоні. Через російську агресію дві людини загинули, ще троє - дістали поранення", - розповів Прокудін.

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Зокрема, вчора вдень безпілотник окупантів скинув два вибухові пристрої на чоловіка, який просто йшов однією з вулиць Новоберислава. Від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці.

Також вчора, через обстріл населеного пункту Козацьке постраждали місцеві жительки.

"Ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку, через що 60-річна жінка отримала травми несумісні з життям. У 45-річної жінки - множинні уламкові поранення. Її шпиталізували, лікарі надають потерпілій необхідну допомогу", - розповів посадовець.

За його даними, напередодні, 19 серпня, на Херсонщині теж загинула людина, ще одна особа дістала поранення.

Армія РФ вбила обстрілами 6-річну дитину у Чернігові

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня армія РФ вдарили по середмістю Чернігова. Внаслідок цієї атаки загинули семеро людей, серед яких шестирічна дівчинка. Майже 160 людей отримали поранення. Удар був завданий в той час, коли у будівлі місцевого драмтеатру проходила виставка дронів. Організатори стверджують, що не розголошували інформацію про місце проведення заходу, а для відвідування заходу люди проходили реєстрацію.

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