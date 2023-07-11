Місцеві колаборанти на українців та проводять безпідставні перевірки у місцевих.

У Генічеську на окупованій Херсонщині російські загарбники погрожують місцевим без російських паспортів депортацією до Сибіру та конфіскацією усього майна.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, у Генічеську окупанти посилюють репресії проти українських громадян.

"За наявною інформацією, потрапити "на підвал" стало в рази легше", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що місцеві колаборанти, бажаючи вислужитись перед російською окупаційною владою, постійно здійснюють наклепи на громадян та проводять безпідставні перевірки у місцевих.

"Також окупанти погрожують місцевому населенню, що у разі відсутності паспорта РФ, громадян примусово депортують до Сибіру та конфіскують все майно", - розповіли у Генштабі.

Ситуація на окупованих територіях

Як відомо, російські окупанти проводять примусову паспортизацію українців на тимчасово окупованих ними територіях.

Зокрема, без російського паспорта у більшості захоплених районів наразі майже неможливо отримати медичну допомогу, будь-які виплати та влаштувати дитину у садочок чи школу.

У деяких населених пунктах окупанти вимагають спеціальні довідки від місцевих, які хочуть виїхати з них. А отримати такі довідки можуть лише власники паспортів РФ.

Відтак, більшість людей змушена отримувати паспорти країни-агресора, щоб вижити.

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