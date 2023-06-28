Окупанти заборонили надавати медичну допомогу українцям.

Російські окупанти продовжують знущатись над українцями, які вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. "В населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка Херсонської області окупанти суворо заборонили надавати безоплатну медичну допомогу нашим людям, які не отримали паспорт РФ або не подали заявок на отримання російських паспортів", - повідомила вона.

Репресії окупантів

Російські окупанти з початку війни розбили багато лікарень. Так, 9 червня росіяни обстріляли лікарню в місті Гуляйполе Запорізької області. Тоді загинули дві людини, три були поранені. А на окупованих територіях росіяни перетворили всі лікарні у військові госпіталі. Крім того, росіяни примушуютьукраїнців отримувати російські паспорти. Для цього вони всіляко шантажують українських громадян, в тому числі й ненаданням медичної допомоги ні дітям ні дорослим.

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