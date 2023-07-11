Через росіян поранені п'ять осіб, стан одного постраждалого тяжкий.

Російська армія прицільно вдарила по оселях мирних людей, а також по гуманітарному штабу.

Про це у вівторок, 11 липня, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. "Поранення отримали пʼятеро людей, стан одного з постраждалих - тяжкий. Наймолодшій пораненій - лише вісім років", - сказано в повідомленні. Всі потерпілі госпіталізовані.

На відео, яке оприлюднила Херсонська ОВА, видно наслідки масованого обстрілу - серйозно пошкоджені житлові будинки, а також показано будинок і подвір’я, де під час обстрілу була дівчинка.

Також Херсонська ОВА повідомляла, що у 8-річної дівчинки діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. Вона на момент ворожого удару знаходилася на подвірʼї будинку.

Сьогодні в Херсоні важко поранило 68-річного чоловіка - йому уламками травмувало голову, шию, грудну клітину, руки та ноги. Ще двоє людей, 56-річна жінка та 52-річний чоловік, дістали поранення середнього ступеня тяжкості.

Раніше ОВА повідомляла про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше у пʼять житлових будинків, в місцях обстрілів сталися пожежі.

Новини Херсонської області - це варто знати

Як повідомляв сьогодні УНІАН, російські окупанти обстріляли сьогодні й населені пункти Херсонської області. Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін написав, що російська армія вдарила з "Градів" по Софіївці Станіславської громади. За попередньою інформацією, загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення.

Також, за його даними, вчора, 10 липня, противник здійснив 52 обстріли, випустивши по регіону 297 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", РПГ, та БПЛА. Зокрема, тільки по Херсону ворог випустив 21 снаряд. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Троє людей дістали поранення.

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