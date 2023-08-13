Окрім човнів та особового складу, ворог втратив шість крупнокаліберних гармат й зенітні установки.

У Херсонській області ЗСУ ліквідували 70 окупантів та чимало техніки ворога під час виконання вогневих завдань.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", у зоні його відповідальності обстановка все ще стабільно напружена.

"Противник переважно веде оборонні дії, намагаючись відновити позиції зазнає потужного вогневого ураження і знов відступає", - розповіли у командуванні.

Окрім особового складу армії РФ, знищено та пошкоджено десять одиниць авто-бронетехніки, три човни, шість крупнокаліберних гармат та чотири зенітних установки.

Крім того, під вогонь українських захисників потрапив ворожий зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" - радянський зенітно-ракетний комплекс, призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах.

Також у командуванні додають, що корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 15 одиниць, із яких 14 - в Чорному морі, один корабель - в Азовському.

"Ракетоносії на даний час в морі відсутні", - проінформували у "Півдні".

Армія РФ вдарила по Херсонській області й вбила немовля

Як повідомляв УНІАН, російська армія завдала удару по Херсонщині, через що у кількох населених пунктах загинуло шестеро людей, в тому числі - немовля.

Зокрема, окупанти атакували мирне село Станіслав, де загинули дві людини, та населений пункт Широка Балка, що привело до загибелі трьох дорослих людей та дитини, якій ще не виповнилось двох рочків. Крім того, до лікарні доставлено 12-річного хлопчика, який отримав поранення.

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