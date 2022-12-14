З'ясуванням цих фактів на Херсонщині займається спеціальна мобільна група, яка вже двічі відвідала регіон.

Спеціальна мобільна група зафіксувала 64 факти сексуального насильства з боку російських окупантів на деокупованій частині Херсонської області.

Це більше, ніж в інших звільнених областях України. Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

Зауважується, що з'ясуванням цих фактів на Херсонщині займається спеціальна мобільна група, яка вже двічі відвідала регіон.

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У складі цієї групи – прокурори, поліцейські, психологи та експерти Global Rights Compliance. Протягом 7-11 грудня вони відвідували звільнені населені пункти і документували випадки злочинів російських військових. Попередній виїзд відбувся у жовтні.

Зазначається, що серед найбільш поширених фактів СНПК – примусове оголення, зґвалтування, катування електрострумом геніталій.

"Наше основне завдання – виявити факти сексуального насильства, вчинені російськими військовими. Отримуємо таку інформацію під час спілкування з населенням, головами громад, місцевим медперсоналом. Допомагає, що в складі мобільної групи є жінки і психологи", - пояснив заступник начальника управління превентивної діяльності – начальник відділу дільничних офіцерів поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області Андрій Хурса.

Мобільну групу супроводжували експерти Global Rights Compliance – організації, що спеціалізується на міжнародному гуманітарному, кримінальному праві та захисті прав людей в зонах конфліктів по всьому світу. Експерти використовують цей досвід для впровадження кращих практик, в центрі яких – допомога постраждалим від СНПК.

Сексуальне насильство з боку російських окупантів

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня в Офісі генпрокурора поінформували, що з початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну вже встановлено 154 факти сексуального насильства стосовно місцевого населення з боку російських військовослужбовців.

Зокрема, на Херсонщині військовослужбовці РФ впродовж чотирьох місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву жительку з березня систематично оголювали та застосовували тортури - її обливали окропом.

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