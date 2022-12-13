Прокурори виявили понад 30 фактів катування електрострумом геніталій, які застосовували до місцевого цивільного населення.

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну вже встановлено 154 факти сексуального насильства стосовно місцевого населення з боку військовослужбовців РФ.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, правоохоронці вже повідомили про підозру 6 військовослужбовцям РФ. Окрім цього, прокурори скерували до суду обвинувальні акти щодо 2 осіб, а одну особу вже засудили.

У відомстві зазначають, що нові факти сексуального насильства встановлюються на деокупованих територіях, де працюють спільні мобільні групи прокурорів, міжнародних експертів та психологів.

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"На Херсонщині військовослужбовці РФ впродовж 4 місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву жительку з березня 2022 року систематично оголювали та застосовували тортури. Зокрема, обливали окропом", - сказано у повідомленні.

Також зафіксовано факти гендерного насильства, коли дружин українських захисників, які брали участь в АТО чи мали відношення до ЗСУ, забирали з родин, катували.

"Прокурори виявили понад 30 фактів катування електрострумом геніталій, які застосовували до місцевого цивільного населення. Загалом встановлено більше 100 фактів тортур з використанням електроструму щодо місцевих чоловіків", - заявили в Офісі генпрокурора.

Воєнні злочини окупантів

Рашисти вбивають, катують та гвалтують українців на тимчасово окупованих територіях. Звірства росіян шокували світ ще у перші дні повномасштабного вторгнення. Деякі рашисти навіть не приховують, що вони коять. Так, нещодавно ГУР перехопила розмову окупанта, який розповів про звірства інших військових країни-агресорки, які зґвалтували жінку вп'ятьох, а потім її вбили.

Нещодавно у Херсоні знайшли тіло чоловіка із зав'язаними руками та з вогнепальним пораненням голови. Правоохоронці продовжують фіксувати розповіді жителів Херсону про затримання і катування їх під час окупації.

В ООН вже опублікували доповідь про масові страти українців військовими РФ. Організація наразі задокументувала насильницьку смерть 441 цивільної особи.

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