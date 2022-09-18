Судно потонуло із навантаженою військовою технікою та супровідним персоналом.

ЗСУ на півдні знищили ще одну баржу, за допомогою якої окупанти намагалися доправляти озброєння та техніку.

Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

"Обстановка на південнобузькому напрямку, в нашій операційній зоні, стабільно напружена, але контролюється Силами оборони. Противник поступається позиціями, втрачаючи тактично вигідне положення. Однак, не полишає спроб випробовувати на міцність наші підрозділи. Знов силами до взводу за підтримки двох танків Т-72 та іншої броньованої техніки, проводив штурмові дії, але успіху не мав, втративши дві бойові машини десанту та третину живої сили, відступив", - повідомляють в ОК.

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Протягом дня ворог продовжував активну аеророзвідку, ракетно-артилерійські обстріли та наніс 12 авіаударів по наших позиціях та територіальних громадах вздовж лінії фронту.

"Нашою авіацією нанесено 3 удари по ворогу, знищено 2 безпілотних літальних розвідники оперативно-тактичного рівню. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 320 вогневих завдань. Забезпечено вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів й передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів. Внаслідок чого у окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити", - йдеться в повідомленні.

Також було відмінусовано одну одиницю альтернативного флоту – баржу, за допомогою якої окупанти намагалися доправляти озброєння та техніку.

"Продірявлену "посудину" відправлено за курсом руського воєнного корабля разом із навантаженою військовою технікою та супровідним персоналом. Загалом підтверджені втрати ворога складають 62 рашисти, 5 одиниць броньованої техніки", - підкреслюють в ОК.

В Чорному морі шторм змусив мінімізувати корабельне угруповання ворога до 6 одиниць.

"Вони як і раніше укриваються вздовж південного узбережжя Криму. На бойовому чергуванні залишено один корабель - носій 8-ох "Калібрів" та 3 великих десантних кораблі", - зазначають в ОК.

Нагадаємо, раніше ЗСУ влучним ударом ліквідували понад 180 окупантів у Херсоні.

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