У Херсоні знищено понад 180 окупантів / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

В тимчасово окупованому Херсоні знищено понад 180 російських загарбників.

Про це повідомляється в зведенні Генштабу Збройних сил України.

Зазначається, що ЗСУ завдали удару по території, де розміщувався особовий склад та військова техніка противника, ще 10 вересня.

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"Підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні. Удар було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ "Алкосервіс", де розміщувався особовий склад та військова техніка противника. Підрозділи Росгвардії та ФСБ п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати", - наголошується у зведенні.

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Як повідомляв УНІАН, 11 вересня голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що через наближення підрозділів Збройних сил України окупанти переміщують до Херсона резерви. В обласному центрі фіксуються нові підрозділи противника, військовослужбовці яких погано орієнтуються у місті.

Також загарбники посилюють адміністративно-поліцейський режим. Людям заборонено в’їзд та виїзд із населених пунктів, наближатися до переправ через річки, введено комендантську годину, проводяться обшуки.

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