За його словами, ЗСУ мають багато ракет, і очікуються нові постачання від заходу.

Терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) в черговий раз поскаржився на російське військове керівництво і похвалив Збройні Сили України.

На YouTube-каналі бойовик висловив свою думку, чому для російських окупаційних військ вимальовується не радісна картина на всіх ділянках фронту.

"Чому я говорю саме про наступ ЗСУ? Просто очевидно, що бій за ініціативу, про який я говорив ще в червні, ВСУ виграли повністю. Тепер до успішного їх відбиття наші війська ініціативу не перехоплять. Противник (українські війська - УНІАН) володіє перевагою в живій силі на всіх ділянках фронту, на всіх напрямках. На деяких ділянках фронту він домігся переваги не тільки в живій силі, але і в техніці. Противник зумів не тільки домогтися паритету в ракетних військах з нашими військами, але і за рахунок високої точності західних систем, за рахунок отримання великої кількості РСЗВ і величезної кількості ракет до них, в першу чергу, HIMARS, він навіть домігся деякої переваги в нанесенні ударів по ближнім і дальнім тактичним тилам наших військ, вражаючи склади, штаби і пункти управління", - говорить Гіркін.

За словами бойовика, як йому відомо з повідомлень з фронтів, ЗСУ сміливо витрачають ракети HIMARS навіть на цілі, які не є критично важливими.

"Наприклад, сьогодні повний пакет HIMARS прилетів по адміністрації міста Херсона в момент, коли там проводилася нарада. Дуже сильно пощастило, що ракети потрапили (при чому одна з них потрапила прямо в кабінет глави адміністрації) в той момент, коли люди зібралися в залі, в який ракети не потрапили. Якби всі перебували на своїх робочих місцях, було б набагато більше жертв. Все ж загинуло троє співробітників адміністрації, один випадковий перехожий, 5 осіб отримали поранення, є великі руйнування. Але могло б бути набагато гірше!"- розповів Гіркін.

Він підтвердив, що мости в районі Херсона розбиті повністю.

"Тепер противник не соромиться використовувати HIMARS - від зосередження техніки до роти, яка пересувається, - в когось та потрапить! Багато у них ракет! А враховуючи, що є інформація, що до них надходять снаряди Excalibur, при чому у великих кількостях, сотнями. А це 155-мм снаряд, аналог нашого "Краснополя", тільки наводяться не по лазерному цілевказівнику, а по супутниковому наведенню, що діє за принципом один постріл - одна уражена ціль. Призначені ці снаряди для знищення знарядь, танків, бойових машин піхоти, позицій, мінометів і тд. Ці снаряди, швидше за все, будуть застосовані противником вже в наступному наступі. Загалом, картина не радісна", - нарікає Гіркін.

Він зазначив, що є питанням, що ж можуть протиставити російські війська?

"Наші війська нарешті почали готуватися до стратегічної оборони: ставити мінні поля, копати окопи, створювати другі ешелони оборони. Тільки зараз! Після наступу противника в Харківській області. Тобто наші війська готуються пасивно оборонятися і сподіватися відбити наступ противника на досягнутих ще в лютому-березні позиціях. Ось така картина склалася в результаті програшу нашими військами битви в Харківській області, який наше Міністерство оборони дуже витончено замаскувало під словами про "успішне проведення перегрупування". До цього була "деескалація", тепер "успішне перегрупування", напевно, точно згідно з планом і зі значним випередженням графіка", - зазначив терорист.

Раніше Гіркін спрогнозував швидкий прорив українських захисників до узбережжя Азовського моря і безпосередньо до Волновахи і Маріуполя: при удачі – "фронт може повалитися точно так же, як під Ізюмом".

А до цього бойовик влаштував паніку через поразки російської армії в Харківській області.

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