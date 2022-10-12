На Херсонщині Збройні сили України під час звільнення одного із населених пунктів захопили ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган".
Про це у Facebook повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
"Винагорода для воїнів ССО України за звільнення одного з населених пунктів Херсонщини – ось така РСЗВ "Ураган". Вона дісталася нам у подарунок від знищених російських солдатів під час чергової операції", - йдеться у коментарі до відео із захопленою технікою ворога.
Зазначається, що ця РСЗВ тепер працюватиме не на шкоду, а на благо українців.
"І легко впорається з відстанню до цілей – позицій російського ворога, облаштованих на окупованій ним українській землі. Поки що окупованій", - сказано в повідомленні.
Про БМ-27 "Ураган"
Система несе 16 реактивних снарядів масою по 280 кг кожен, які здатна випустити одним махом за 20 секунд.
Армія РФ часто використовує РСЗВ "Ураган" для дистанційного мінування. У порівнянні із "Градом", який, в середньому, має дальність стрільби близько 20 км, "Ураган" стріляє на 30-35 км і використовує потужніші реактивні снаряди з могутніми бойовими частинами.
Раніше УНІАН повідомляв, що українські захисники почали використовувати на передовій новітню українську реактивну систему залпового вогню "Буревій". Ззовні вона подібна до "Урагану", але має ряд особливостей.