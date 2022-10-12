Ймовірно, йдеться про ударні "Алігатори", якими пишається Росія.

Воїни Повітряних сил ЗСУ всього за 18 хвилин збили чотири ударні вертольоти російських окупантів.

Про це повідомило Командування ПС ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що з 8.40 по 8.58 12 жовтня на півдні України зенітно-ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили щонайменше чотири ударних вертольоти противника (ймовірно Ка-52). Ворожі "пташки" здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку.

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"За попередніми даними один вертоліт впав на звільненій від рашистів території, решта – за лінією фронту. Бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться", - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Вартість російського гелікоптера Ка-52 сягає 16 млн доларів (близько 590 млн гривень). Його застосовують для розвідки місцевості, цілевказівок та координації дій групи бойових гелікоптерів. "Алігатор" здатен вражати бронетехніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Збройні сили України продовжують відтісняти ворога на Херсонщині, де він вже змінює рубежі оборони на більш глибокі. Станом на 9 жовтня ЗСУ звільнили понад 1170 кв. км території на Херсонському напрямку.

У відповідь на успіхи ЗСУ Росія перекинула нашвидкоруч полк окупантів одразу на першу лінію в Херсонській та Миколаївській областях. Військовослужбовці противника, в кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат.

Росіяни знову вели штурм в напрямку Бахмута і Соледара, але були відкинуті ЗСУ. Такі дії окупантів, на думку британської розвідки, підкреслює негнучкий план операцій РФ, який досі підривав її наміри.

За словами глави Центру урядового зв'язку Великої Британії Джеремі Флемінга, Україна переламує ситуацію на війні проти "виснажених" російських сил. Армія РФ перебуває у виснаженому стані, а всі її попередні досягнення перетворюються на поразки.

Сьогодні стало відомо, що Збройні сили України звільнили ще п'ять населених пунктів у Херсонській області. Силами оборони продовжується вогневе ураження сил противника, порушення його систем управління та логістичного забезпечення.

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